In questo fine settimana la città di Napoli incasserà 3 milioni dal turismo Confesercenti Campania: boom turisti scudetto Napoli, tre milioni di introiti a settimana.

A cura di Redazione Napoli

Il boom turistico che accompagna Napoli già da prima della pandemia; il ponte del Primo Maggio e ora anche l'interesse internazionale per questa fase di festeggiamenti sportivi che si annunciano spumeggianti: l’attrattiva di Napoli si moltiplica. Secondo le stime dello studio di Confesercenti Campania, l’indotto turistico e commerciale legato alla lunga festa scudetto del Napoli arriva a oltre 3 milioni di euro per ogni fine settimana, per un totale di circa 15mila turisti in arrivo principalmente per visitare i luoghi storici del tifo, le zone centrali di Napoli addobbate a festa e per “semplicemente” partecipare all’entusiasmo per il terzo tricolore del Napoli. Se si considera quanto già incassato e quanto si incasserà sino a giugno (per un totale di 6 fine settimana) la stima di fatturato per il “turismo calcistico” è di oltre 18 milioni di euro.

C'è da dire che parte di questo indotto è difficilmente stimabile: l'industria del falso, l'ambulantato e i milleuno gadget sfuggono alla fiscalità ed è questo un tema importante che necessita di più attenzione e controlli. Restano però ristoranti, alberghi e piccole ricettività che portano soldi nelle casse del Comune. Si pensi alla tassa di soggiorno a Napoli che è una delle principali fonti in bilancio di Palazzo San Giacomo.

Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, spiega:

Oltre alle attrazioni paesaggistiche, culturali, artistiche, gastronomiche e storiche. per questo più che speciale long week-end ci aspettiamo anche migliaia di visitatori appassionati di calcio e sportivi in genere che affolleranno domenica la città di Napoli per partecipare ai possibili festeggiamenti per il terzo scudetto. I turisti presenti per questo fine settimana sono, secondo i nostri dati, in generale circa 170mila, di cui la metà, in media, acquisterà gadget legati al Napoli calcio, con un incasso di 1.2 milioni di euro. Noi di Confesercenti raccomandiamo a tutti di acquistare prodotti ufficiali o certificati, in negozi o da ambulanti con le relative autorizzazioni.

Nello specifico Confesercenti stima che nel fine settimana ci saranno ricavi ulteriori per 1,8 milioni di euro per i turisti, da tutto il mondo, che arriveranno a Napoli nel fine settimana tramite autobus, voli aerei di linea e charter e attraverso il trasporto ferroviario per vedere i luoghi del tifo, dai “santuari” a cielo aperto di Maradona ai murales e ai festoni azzurri.

Al netto della festa calcistica saranno circa 250mila i turisti che arriveranno in Campania per questo week-end lungo per il Ponte del Primo Maggio, con un fatturato che sarà di circa 54 milioni di euro, tra gli introiti legati al turismo e l'indotto indiretto relativo allo shopping, al commercio, alla ristorazione e agli altri servizi collaterali al turismo.