“In provincia di Napoli 150mila cittadini senza medico di base”: l’allarme dell’Ordine dei Medici

Esprime preoccupazione, l'Ordine dei Medici di Napoli, per il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, provocato sì dal picco influenzale – che in questa stagione sta comportando anche molte polmoniti – ma anche, secondo l'ordine professionale, dalla carenza dei medici di medicina generale tra Napoli e provincia.

In una nota, infatti, il presidente dell'Ordine, Bruno Zuccarelli, esprime la preoccupazione, sua e della categoria, per questa lacuna: "Oggi in provincia di Napoli circa 150.000 cittadini risultano privi del proprio medico di famiglia. È evidente che in questa situazione molti pazienti, anche per patologie gestibili a livello territoriale, sono costretti a rivolgersi agli ospedali" ha dichiarato Zuccarelli. Secondo l'analisi del presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, la carenza dei medici di medicina generale sarebbe da ravvisare "nei ritardi accumulati nell’assegnazione delle carenze di medicina generale, che solo in queste settimane si stanno definendo".

"La medicina generale – ha concluso Zuccarelli – sta cercando, nel silenzio e con grande senso di responsabilità, di reggere l’urto di questa ondata di richieste. Ma è indispensabile che gli uffici preposti provvedano al più presto a completare le assegnazioni delle carenze, affinché i nuovi colleghi possano entrare al servizio dei cittadini e rafforzare le fila di una rete territoriale indispensabile al buon funzionamento del sistema sanitario".