In provincia di Caserta nasce il parco tematico più grande d’Europa Nell’area dell’ex cava Cementir a Maddaloni nascerà il parco a tema più grande d’Europa: 100 ettari di terreno con attrazioni turistiche, culturali e ricettive.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il parco a tema più grande d'Europa nascerà a Maddaloni, nell'area dell'ex cava Cementir. Un enorme progetto di rivalutazione per l'intero sito, grande 100 ettari e dunque più vasta di Gardaland e Disneyland Paris. Si chiamerà Ludo&Felix, ed il progetto è stato presentato quest'oggi a Capua, alla presenza delle autorità politiche e imprenditoriali locali: entro una settimana, il progetto sarà portato anche davanti al presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

I numeri di Ludo & Felix

Un investimento da 400 milioni di euro, diviso tra i fondi del Pnrr (270 milioni) e fondi privati (130 milioni), 3.500 opportunità di lavorò tra dipendenti diretti (1.500) e indotto (2.000). Saranno due le aree del parco: Ludo, parco tematico su 40 ettari con attrazioni per grandi e piccini, e Felix, il polo culturale che occuperà gli altri 60 ettari del sito. E non solo: fiere internazionali, cinema IMAX da 1000 posti a sedere, ma anche internet libero e intelligenza artificiale a fare da accompagnatrice nel parco.

Il sindaco: "Sarà Una struttura ricettiva turistico-culturale"

Grande entusiasmo da parte di Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni, che spiega come l'area metropolitana di Napoli sia "l'unica ad oggi sprovvista di una struttura ricettiva di carattere turistico-culturale, che sia in linea con le moderne strutture italiane. È evidente che questo grande ed innovativo progetto, che possa concorrere anche alla riqualificazione ambientale, può realizzarsi solo se sussistono le condizioni di assoluta armonia tra aziende ed enti pubblici".

"L’attuale topografia italiana, quando si parla di parchi tematici, vede Gardaland come un grande parco, ma in effetti non è più italiano, così come Mirabilandia e MagicLand, tutti acquistati da aziende straniere. Se la realizzazione di questo grande parco nella provincia casertana verrà portato a compimento, sarà davvero la prima struttura nata e detenuta da capitale italiano", ha invece aggiunto Cesare Falchero, ex Presidente nazionale Unionparchi.