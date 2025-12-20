In piazza Plebiscito a Napoli gli Europei di Pallavolo: ecco come sarà il campo

La partita inaugurale degli Europei maschili di pallavolo 2026 si giocherà a Napoli, e piazza Plebiscito sarà ancora una volta protagonista. «Dopo l’arena di Verona abbiamo scelto un'altra piazza iconica, piazza del Plebiscito a Napoli». A parlare è il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, che presenta ufficialmente piazza del Plebiscito quale palcoscenico della gara d'apertura. L'appuntamento è fissato il 10 settembre 2026 alle ore 21, con in campo Italia e Svezia. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, dopo l’esordio a Napoli proseguiranno il girone a Modena, dove affronteranno Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.

Nel corso della conferenza stampa di fine anno, convocata per tracciare il bilancio del 2025, Manfredi ha mostrato per la prima volta il rendering dell'arena temporanea che verrà realizzata al centro della piazza. La struttura prevede due grandi tribune sui lati lunghi del campo e una terza su quello corto, con alle spalle Palazzo Reale e di fronte il colonnato e la cupola della basilica di San Francesco di Paola. Proprio questo settore, quello più scenografico, è al momento l'unico per il quale sono già disponibili i biglietti. L'arena avrà una forma semicircolare, in dialogo diretto con il colonnato della basilica, e sarà completata da un grande ledwall all'ingresso, un rooftop e da diversi campi di pallavolo laterali destinati alle attività collaterali dell’evento.