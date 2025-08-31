In ospedale per un incidente, picchia il medico in Pronto Soccorso: 28enne denunciato a Giugliano

Momenti di tensione questa notte all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove si è consumata l'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, passata la mezzanotte, al Pronto Soccorso del nosocomio giuglianese è arrivato un uomo di 28 anni, coinvolto in un incidente stradale; mentre l'uomo stava ricevendo le cure del caso, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, l'uomo ha dapprima minacciato e poi aggredito il medico che lo stava visitando.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania, che hanno identificato il 28enne e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di lesioni a personale sanitario. Il dottore aggredito è stato medicato in ospedale: per lui ferite giudicate guaribili in tre giorni.

Su quanto accaduto all'ospedale San Giuliano è intervenuta anche l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia le aggressioni subite dal personale sanitario a Napoli e in provincia. Per l'associazione "l'episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso, sempre più spesso teatro di episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari".