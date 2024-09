video suggerito

In ospedale con il ginocchio ferito da proiettile, coinvolto 22enne di Pozzuoli Notte agitata a Pozzuoli: al pronto soccorso si presenta un giovane già noto alle forze dell'ordine, con una ferita d'arma da fuoco. Non è in gravi condizioni.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Notte agitata a Pozzuoli, cuore dell'area flegrea a ridosso di Napoli. Stanotte i carabinieri della compagnia puteolana sono intervenuti nell'ospedale Santa Maria delle Grazie (noto a molti come "La schiana", dal luogo in cui è ubicato) perché, poco prima, un uomo di 22 anni, residente in zona, si era presentato con una ferita da colpo d’arma da fuoco.

La vittima era stata colpita al ginocchio sinistro. Non è chiaro dove sia avvenuto l’evento. Le prime indagini hanno consentito di chiarire che il ventiduenne ferito era già «noto» alle forze dell'ordine. Cosa significa questa locuzione? Quando in gergo una persona viene definita «nota alle forze dell'ordine» è perché negli archivi c'è qualcosa su di lui (o lei). Precedenti penali, condanne nei tre gradi previsti dalla legge, applicazione di provvedimenti di sicurezza come i Daspo (ne esistono vari, preventivo, penale, urbano). Anche note che indicano una persona come ritenuta appartenente o esponente di spicco di organizzazioni criminali, anche se non vi sono indagini a suo carico, condanne o procedimenti in corso.