In moto senza casco, marito e moglie aggrediscono i carabinieri a Chiaia Una coppia ha aggredito una pattuglia dei carabinieri a Chiaia, nel centro di Napoli: erano entrambi senza casco ed erano stati appena multati.

A cura di Nico Falco

Se ne andavano in giro per le strade di Chiaia senza casco quando sono incappati in un controllo dei carabinieri. E, naturalmente contravvenzionati, hanno cercato di aggredire i militari. In manette sono finiti il 47enne Ciro Maglietta, già noto alle forze dell'ordine, e la 44enne Luisa Rossarolla, marito e moglie; sottoposti ai domiciliari, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I due sono stati intercettati da una pattuglia della stazione Chiaia durante un posto di controllo in largo Pignatelli, nei pressi della Riviera di Chiaia. Palese l'infrazione, i militari hanno stilato il verbale: un'ottantina di euro di multa, il fermo per lo scooter e qualche punto sulla patente, come prevede il Codice della Strada. A quel punto, però, la situazione è trascesa: sono partiti gli insulti, l'uomo ha strappato il verbale dalle mani di uno dei carabinieri e ha tentato di aggredirlo; non è riuscito a colpirlo grazie ad una pattuglia dei motociclisti del Nucleo Radiomobile, che erano lì vicino e sono intervenuti in supporto ai colleghi. L'uomo, però, non si è arreso e ha ingaggiato una colluttazione.

La moglie, intanto, che il casco l'aveva tra le mani, ha iniziato a colpire i militari con quello e con la borsa. Alla fine sono stati entrambi bloccati e per tutti e due sono scattate le manette, con successiva traduzione ai domiciliari in attesa di giudizio. I carabinieri, rimasti feriti durante l'aggressione, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche: uno è stato giudicato guaribile in 30 giorni per lesioni al braccio sinistro, per altri due prognosi di tre giorni.