In Giunta regionale Campania delibere su disoccupati di lunga durata, aree interne, borse di studio e Artecard

Disoccupati e inoccupati di lunga durata, strategie territoriali per le aree interne e Case della comunità nelle delibere della seconda seduta di giunta della legislatura Fico.

La giunta regionale della Campania convocata nella sala "De Sanctis" a Palazzo Santa Lucia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda giunta regionale della legislatura di Roberto Fico, convocata oggi a Palazzo Santa Lucia mette sul tavolo degli assessori regionali una serie di provvedimenti interessanti, anche se si attende ovviamente che la Regione Campania metta mano alla manovra di bilancio, atto fondamentale per dare progettualità al lavoro di questa legislatura.

Una questione che interessa sicuramente una categoria, quella dei senzalavoro, è la delibera sull'occupazione, la manifestazione d'interesse a sostenere finanziariamente il progetto "Disoccupati e inoccupati di lunga durata di Napoli", nato con protocollo d’intesa del 20 maggio 2024 tra ministero del Lavoro, Città Metropolitana e Comune.

Poi c'è un atto che interesserà sicuramente quella parte di maggioranza che durante la campagna elettorale molto si è spesa per chiedere alla nuova Regione Campania di non essere ‘napolicentrica' o ‘salernocentrica', ma concentrarsi su quella parte di territorio interno, appunto le cosiddette «aree interne». Durante la definizione della giunta si era ipotizzato anche un assessorato ad hoc, Fico ha deciso di desistere, preferendo lavorare su provvedimenti singoli ma incisivi. E intanto oggi in giunta arriva l'atto che mette nero su bianco la «Governance delle strategie territoriali per le aree interne».

E ancora, sul fronte sanità e politiche sociali, l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per l'Istituto oncologico Pascale e l'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli e l'investimento – con fondi del Pnrr – sulle Case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche. Infine atti che definiscono le borse di studio scolastiche e il nuovo accordo 2026, per l'Artecard, la carta che permette di viaggiare e conoscere il patrimonio culturale di Napoli e della Campania.