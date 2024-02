In giro con un “pacco sospetto”: nelle mutande avevano nascosto la cocaina. Arrestati Dosi di cocaina nascoste nelle mutande: i carabinieri, durante un controllo, le scoprono lo stesso dopo aver notato “agitazione” tra i due fermati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Li hanno fermati per un controllo, ed hanno scoperto che nascondevano nelle mutande diverse dosi di cocaina. Due persone sono state così arrestate a Casal di Principe, nel Casertano: si tratta di un 35enne ed un 42enne, entrambi del posto, ora agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima. Tutta la droga è stata sequestrata dai militari dell'Arma.

Tutto è iniziato quando, durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno fermato una Citroen C3 con a bordo i due per un banale controllo, svoltosi senza troppe criticità. Ma a far insospettire i militari dell'Arma è stato l'atteggiamento dei due uomini, visibilmente agitati e nervosi. E così hanno deciso di estendere i controlli, verso i quali entrambi sembravano particolarmente "intolleranti" ed insofferenti. A quel punto, ai carabinieri è apparso chiaro che i due nascondessero qualcosa.

Visto che dai controlli nell'auto e addosso non era però emerso nulla, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro, e li hanno portati in caserma. E là, la scoperta: il 42enne aveva nelle mutande una busta in cellophane con 6 dosi di cocaina già confezionate e pari a 3,03 grammi. L'altro, il 35enne, prima della perquisizione analoga, ha infilato di sua volontà la mano nelle mutande, consegnando ai carabinieri 12 dosi di cocaina, pari a 4,23 grammi complessivi. E così per entrambi è scattato l'arresto: i due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima. Tutta la droga è stata invece messa sotto sequestro dai carabinieri.