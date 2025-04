video suggerito

In giro con un manganello telescopico di 64 cm, fermato un 16enne a Napoli Un 16enne sorpreso con un manganello telescopico da 64 cm di lunghezza: denunciati anche parcheggiatori abusivi e borseggiatori, il bilancio del sabato sera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo hanno sorpreso con addosso un manganello telescopico da 64 centimetri di lunghezza mentre era in giro per il centro storico di Napoli: i carabinieri lo hanno così fermato e denunciato, oltre a sequestrargli l'arma. Il giovane, incensurato, non ha saputo fornire alcuna spiegazione per giustificarne il possesso. Proseguono, dunque, gli interventi delle forze dell'ordine per setacciare le zone della movida, specialmente nei fine settimana, per arginare il fenomeno dei giovani che vanno in giro armati in vario modo, dai coltelli ai manganelli.

Fermati anche parcheggiatori abusivi e borseggiatori da strada

Non si è trattato dell'unico intervento di ieri sera: i carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania hanno anche denunciato un 56enne per furto con destrezza. L'uomo aveva sfilato il portafoglio ad un passante, ma è stato riconosciuto e fermato dai militari dell'Arma. Un 29enne è stato invece sorpreso alla guida di una moto senza patente: anche per lui è scattata la denuncia. In piazza Matteotti invece è stato fermato un 45enne di origine siciliana, "impegnato" nell'attività di parcheggiatore abusivo. Quattro, infine, i giovanissimi segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti.

Controlli anche a Piazza Dante su auto e motorini

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, sono state diciotto le contravvenzioni notificate, con cinque veicoli sequestrati: questi ultimi tutti in piazza Dante, dove spesso vengono sorpresi gruppi di giovani intenti a sfrecciare in motorino sui marciapiedi e nell'area pedonale, causando il panico tra i passanti.