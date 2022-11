In giro con placca e tesserino della Folgore nel portafogli, denunciato a Napoli Alto impatto dei carabinieri tra Scampia e il rione Sanità; un 44enne denunciato perché in possesso di un tesserino dei paracadutisti della Folgore.

A cura di Nico Falco

Se ne andava in giro con una placca metallica con dentro il tesserino di un paracadutista della Folgore. Tentativo forse di passare per un militare, e appartenente a un'unità famosa, che però è fallito miseramente quando a ritrovarsi tra le mani quel documento sono stati i carabinieri: la tessera, che aveva trovato chissà dove, era sì originale, ma appartenente ad un altro uomo e scaduta ben 22 anni fa. Protagonista un 44enne di origini perugine, tra i controllati durante l'operazione "alto impatto" dei carabinieri tra il centro e la periferia nord di Napoli.

Il servizio è stato svolto tra Scampia e la Sanità dai carabinieri della Compagnia Stella e del Reggimento Campania, col supporto della Polizia Municipale. Il 44enne, già noto alle forze dell'ordine, alle domande dei militari non è stato in grado di fornire spiegazioni esaurienti sul possesso di quella tessera e della placca metallica simile a quelle delle forze di polizia; per lui è scattata la denuncia.

Complessivamente durante le operazioni sono state identificate 76 persone e 48 i veicoli ispezionati. Sono state contestate e sanzionate 35 violazioni al Codice della Strada (per un totale di circa 34mila euro), la maggior parte delle quali per assenza di copertura assicurativa, sono stati sequestrati 14 scooter e un'automobile. Durante un controllo in un circolo nella vela rossa sono state notificate sanzioni per oltre 14mila euro e sequestrati un tavolo da biliardo e un calciobalilla.

Nel corso di un servizio analogo dei carabinieri nella zona dei Quartieri Spagnoli tre giovani, in circostanze differenti, sono stati fermati e denunciati perché trovati in possesso di un coltello; i ragazzi hanno spiegato ai militari di aver portato con sé le armi "per difendersi".