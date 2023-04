In gabbia 30 cani e un maialino, scoperto allevamento abusivo: rubava anche la corrente elettrica La scoperta dei carabinieri a San Tammaro, nel Casertano: il proprietario è stato arrestato, denunciato e sanzionato con una multa da 5mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Un allevamento completamente abusivo, in cui gli animali – soprattutto cani – venivano tenuti in gabbia e in pessime condizioni quello scoperto dai carabinieri a San Tammaro, nella provincia di Caserta. I militari dell'Arma, unitamente al personale dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale Randagismo della Asl di Caserta e al personale Enel, hanno controllato una struttura della città, dove era stato segnalato un consumo anomalo di energia elettrica. Giunti sul posto, hanno scoperto l'allevamento abusivo. Non solo: il proprietario aveva praticato un allaccio abusivo alla rete pubblica, rubando la corrente elettrica.

Rinvenuto anche un escavatore che era stato rubato

Nella struttura, i carabinieri hanno scoperto 30 cani in gabbia: si tratta di animali di tutte le razze, boxer, pastori tedeschi, bulldog, maltesi e barboncini; cinque cani erano inoltre sprovvisti del microchip previsto dalla legge. Inoltre, nella struttura i militari dell'Arma hanno scoperto anche un maialino vietnamita e due pecore. Infine, nel corso dei controlli è stato rinvenuto e sequestrato anche un escavatore, risultato provento di furto.

Il proprietario dell'allevamento abusivo è stato arrestato

I carabinieri hanno così identificato il proprietario della struttura: si tratta di un uomo di 63 anni di San Tammaro, che è stato arrestato per furto di energia elettrica e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione; nei confronti del 63enne è stata elevata anche una multa da 5mila euro per inosservanza delle norme in materia di allevamento di animali.