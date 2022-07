In Cilento c’è una panchina gigante per ammirare il panorama a Moio della Civitella Una panchina gigante (2,5 x 3 metri) in Cilento per ammirare il panorama. L’inaugurazione a Moio della Civitella, in località Villanova.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La panchina gigante in Cilento

Una enorme panchina per osservare il panorama cilentano da Moio della Civitella. L'idea di Riccardo Ruggiero, imprenditore cilentano che lavora a Padova, ha raccolto subito un mare di applausi: la Big Bench n. 299 è stata inaugurata nelle scorse ore e sembra essere destinata a suscitare consensi unanimi. L'iniziativa fa parte di una più grande, la Big Bench Community Project che prevede l'installazione di queste panchine giganti un po' ovunque nel mondo (a patto di possedere i requisiti per fare parte della comunità stessa, promossa dal designer statunitense Chris Bangle).

La panchina gigante installata a Moio della Civitella

Alta due metri e mezzo e larga tre metri, è stata collocata in località Villanova, nella cittadina di Moio della Civitella, nota per trovarsi a ridosso del Parco Nazionale del Cilento nonché per il suo passato storico che rivive ancora nelle rovine di un phrourion (avamposto) greco antico, nato per difendere le città della costa della Magna Grecia dalle incursioni dei Lucani. La sua enormità, che consente di sdraiarsi più che di sedersi, è una scelta voluta: "Fa sentire chi vi si siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo", come spiegato dai promotori dell'iniziativa. Anche la scelta del luogo non è casuale: isolata ed immersa nella natura, lontana dalle strade e senza la presenza di piloni dell'alta tensione, pali telefonici e così via. Panchina che ovviamente è ad accesso gratuito e funzionale 24 ore su 24, sette giorni su sette.