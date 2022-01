In Cilento c’è un focolaio ma non è Covid: casi di influenza aviaria Focolaio di influenza aviaria a Stella Cilento, provincia di Salerno. La città diventa zona di protezione da influenza aviaria: ordinanza del sindaco Massanova.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Il comune salernitano di Stella Cilento, in provincia di Salerno diventa zona di protezione da influenza aviaria. Il focolaio è stato riscontrato dall'istituto zooprofilattico sperimentale di Salerno, all'interno di uno degli allevamenti del comune salernitano. E così il sindaco Francesco Massanova ha firmato un'ordinanza che mette l'intero paese in una zona di protezione. Restrizioni, ovviamente, solo per le attività che trattano volatili.

Previste dunque visite periodiche del servizio veterinario, esami clinici, disinfezione dei locali. Vietato il trasporto dei volatili su strade pubbliche e private, così come sono stati annullate fiere, mercati ed esposizioni. Non sono previste al momento limitazioni per semplici cittadini, esclusi coloro che hanno volatili in casa. Lo status di "zona di protezione da influenza aviaria" verrà inoltre sancito con dei cartelloni all'ingresso e all'uscita del paese. Questa l'ordinanza completa del sindaco Massanova: