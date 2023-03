La droga Bart Simpson, mezza tonnellata in casa di due fratelli nel Napoletano Sequestrati 619 chili di hashish in un immobile di Volla (Napoli); erano in 52 pacchi già confezionati con un disegno del noto cartone animato americano.

A cura di Nico Falco

La Polizia e la Guardia di Finanza hanno scoperto un deposito di droga a Volla, in provincia di Napoli; recuperati 619 chili di hashish, diviso in 52 pacchi. Gli stupefacenti, probabilmente appena arrivati e in procinto di essere smistati nelle piazze di spaccio, erano stati stipati in un immobile in uso a due fratelli, che sono stati entrambi arrestati.

L'operazione congiunta, che ha visto le fiamme gialle al fianco della Squadra Mobile della Questura di Napoli, è stata messa a segno nella notte appena trascorsa. Gli investigatori erano arrivati all'edificio di Volla in indagini sul traffico di stupefacenti, gli elementi raccolti facevano ritenere che quel palazzo venisse usato per lo stoccaggio e che fosse stato appena consegnato un carico.

La droga era divisa in buste di plastica avvolte da carta da imballaggio, probabilmente il tipo di confezionamento che era stato usato per farla arrivare nell'abitazione; sui panetti, a contrassegnare la partita, un disegno di Bart Simpson, tra i personaggi principali del popolare cartone animato, con sullo sfondo una foglia di marijuana. Al momento dell'irruzione i due fratelli Massimo Astuto, 47 anni, e Antonio Astuto, 55 anni, erano in casa; dovranno rispondere entrambi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il precedente: in una casa 612 panetti di hashish

Alla fine dello scorso ottobre c'era stato un altro grosso sequestro di stupefacenti a Volla: in un'abitazione di via Leopardi la Squadra Mobile aveva trovato 612 panetti di hashish, per un peso complesso di circa 519 chili, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi tra cui un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto; nella circostanza era stato arrestato un 55enne del posto.