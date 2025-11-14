In casa mille sim e un modem per inviare centinaia di sms al minuto: denunciato a Scampia

In un’abitazione di Scampia la Polizia ha trovato oltre mille sim e un modem capace di inviare fino a 8 sms alla volta; il proprietario di casa, un 56enne, è stato denunciato.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato materiale per mettere su una centrale telefonica: cinque computer portatili, 41 smartphone, 5 carte di credito/debito e oltre mille schede sim, il tutto intestato a diverse persone. La scoperta nella mattinata di ieri a Scampia, periferia Nord di Napoli, nel corso di un controllo straordinario predisposto dalla Questura di Napoli che ha portato anche al sequestro di oltre un chilo di cocaina a carico di ignoti, nascosti nelle aree comuni di un edificio.

Il modem per inviare sms a raffica

I computer e le sim sono stati trovati in casa di un 56enne napoletano, che non è stato in grado di fornire una spiegazione sul possesso di quel materiale. Oltre alle 1.116 schede telefoniche di diversi gestori, ai telefonini e alle carte di credito, l'uomo aveva anche un modem multi sim, capace di gestire più schede contemporaneamente; si tratta di uno strumento che viene utilizzato anche per l'invio massivo di sms e che viene usato per strategie di comunicazione aziendale ma anche per le truffe che prevedono proprio l'utilizzo dei messaggi di testo per raggirare le vittime: con otto slot, può inviare otto sms alla volta, quindi centinaia e centinaia al minuto. Sono in corso indagini per risalire agli intestatari di schede e carte di credito e ricostruire l'utilizzo che ne veniva fatto. Il 56enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Un chilo di cocaina in un battiscopa

Nel corso dello stesso servizio, gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto il nascondiglio utilizzato da una piazza di spaccio della zona: era nelle aree comuni di un palazzo, precauzione di prassi utilizzata per evitare che, in caso di sequestri, non si possa risalire immediatamente allo spacciatore. Ispezionando uno stabile di largo Baruch de Spinoza, hanno trovato un vano dietro un battiscopa in cui c'erano 6 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1.2 chili; lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.