In casa ha 61 carte d’identità false, tutte con la stessa foto ma con dati diversi: 36enne arrestato a Giugliano

In un cassetto della scrivania del 36enne, nella sua casa, i carabinieri hanno rinvenuto carte d’identità elettroniche e cartacee contraffatte, che sono state sequestrate.
Davvero singolare quanto scoperto dai carabinieri in casa di un 36enne a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: 61 carte di identità contraffatte, tutte riportanti la stessa fotografia ma dati diversi, per il possesso delle quali l'uomo è stato tratto in arresto. Nella fattispecie, a Varcaturo, frazione sulla fascia costiera di Giugliano, i carabinieri della locale stazione hanno controllato l'abitazione del 36enne, originario della vicina Qualiano e incensurato.

I militari dell'Arma, mentre ispezionavano l'abitazione, hanno controllato una scrivania e, nel suo cassetto, hanno trovato le carte di identità: si tratta di 40 documenti elettronici e 21 cartacei, per un totale, come detto, di 61. I documenti falsi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri, che hanno anche avviato gli opportuni accertamenti del caso per risalire alla loro provenienza. Il 36enne, invece, è stato tratto in arresto per possesso di documenti falsi: su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Cronaca
