In Campania si diplomeranno 11 studenti con un menzione per merito Il giorno del tema di italiano alla maturità 2025 riguarda 64.599 studenti della Campania. A Napoli quasi 40mila candidati interni, cui si aggiungono 700 esterni.

A cura di Redazione Napoli

È arrivato anche in Campania come nel resto del Paese, il giorno degli esami di maturità 2025. Sono 64.599 gli studenti che si cimenteranno nella prima prova, quella del compito di italiano. A Napoli quasi 40mila candidati interni, cui si aggiungono 700 esterni; a Salerno sono 16.689; a Caserta 11.355; ad Avellino 4.382; e a Benevento 3.054. Un dato che val la pena far notare: in Campania ci sono anche 11 studenti che affrontano la maturità con una menzione per merito. Che significa menzione per merito all'esame di maturità? È un riconoscimento a studenti che hanno risultati brillanti e un ottimo in condotta al quarto anno di studi e, per questo, possono anticipare l'esame finale del ciclo di studi superiore.

La Campania e il caso delle commissioni d'esame alla maturità 2025

Qui non mancano le solite polemiche legate alle numerose defezioni di professori nelle commissioni d'esame. L'Ufficio scolastico regionale nei giorni scorsi ha avvertito, in una circolare allegata all'elenco delle commissioni, che la partecipazione a queste «rientra negli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente delle scuole" «e che, non ottemperando a questi obblighi, si rischia «l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore». In pratica: stop all'ondata di certificati medici, soprattutto per coloro i quali avevano già "marcato visita" negli anni precedenti.