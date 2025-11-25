In Campania l’effetto Meloni non c’è: il balletto non è servito

È come se Napoli avesse preso male la comparsata della premier: poche ore ad un comizio, una sfilza di luoghi comuni sulla città e poi la fuga verso Roma.

C'è chi dice che quel balletto al coro di «chi non salta comunista è» sia stato alla fine deleterio per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli a Napoli. E in effetti da quando i leader del centrodestra sono calati in città la forbice tra Cirielli e Roberto Fico nei sondaggi è iniziata ad allargarsi in maniera irrecuperabile. I risultati elettorali definitivi sono inequivocabili.

L'effetto Giorgia Meloni, dunque non c'è stato. Anzi: è come se Napoli avesse preso male la comparsata della premier: poche ore ad un comizio, una sfilza di luoghi comuni sulla città e poi la fuga, il ritorno verso Roma. Meloni sarebbe dovuta venire a Napoli almeno due volte (se non tre) è venuta al comizio del Palapartenope e basta. Ha spedito qui la sorella Arianna Meloni che non ha alcun appeal né comunicatività se non con gli iscritti al partito. E soprattutto Giorgia Meloni non ha fatto sua la grande lezione di Silvio Berlusconi: il Cavaliere a Napoli, fin quando ha potuto, ha sempre prediletto i bagni di folla e le passeggiate pubbliche.

Meloni balla sul palco a Napoli

Sul fronte interno Meloni non può far finta del grosso risultato di Marco Nonno e il riassetto della leadership di Fratelli d'Italia a Napoli e in Campania potrebbe custodire molte più insidie di quanto di pensi. Intanto Fdi dovrà lavorare alle Elezioni Comunali 2027 dove è possibile che uno dei papabili candidati a sindaco possa essere Gennaro Sangiuliano.