Elezioni Regionali 2025

Regionali Campania, il video di Meloni a Napoli che salta e canta: “Chi non salta comunista è” con Salvini e Tajani

Meloni, Tajani e Salvini, selfie e coro da stadio “chi non salta comunista è” davanti ai fedelissimi al Palapartenope.
A cura di Redazione Napoli
«Chi non salta comunista è!» è il coro preferito dai fedelissimi del centrodestra che ieri hanno affollato il Palapartenope a Fuorigrotta in sostegno di Edmondo Cirielli alle elezioni regionali in Campania, alla presenza di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, ovvero i maggiorenti del centrodestra italiano. I leader di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Moderati, dopo le parole di Meloni si sono ritrovati sul palco con Cirielli mentre nell'arena risuonavano le note dell'Inno di Mameli. Subito dopo è esplosa i militanti presenti che hanno intonato il coro «chi non salta comunista è» e tutti quanti hanno iniziato a saltellare stile stadio di calcio. Dopodiché selfie d'ordinanza con alle spalle i militanti e gli elettori di destra.

La reazione del centrosinistra non si è fatta attendere: «Giorgia Meloni si prepari: in Campania avrà la peggiore sconfitta da quando è al governo», dice il deputato e responsabile Sud della segreteria Pd Marco Sarracino. «In questi tre anni ha dimostrato di essere la presidente del Consiglio più antimeridionalista della storia repubblicana negando al sud risorse, diritti e opportunità, tagliando risorse per la sanita' pubblica, per la scuola, per gli enti locali e le infrastrutture».

