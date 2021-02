in foto: Il 30esimo circolo Parini a Secondigliano

Duemila studenti contagiati dal Coronavirus in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l’apertura delle scuole. È quanto emerge dal report dell’Unità di Crisi che prende in esame i dati dei nuovi positivi nelle 5 province e 7 Asl della regione. La zona più colpita è quella dell’Asl Napoli 3 Sud, dove si registra un vero e proprio picco crescente di contagiati. Tra i ragazzi nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni, in età quindi da scuole superiori, nel periodo dall’1 al 7 febbraio si contano 618 nuovi positivi al Coronavirus, mentre nella stessa fascia d’età dal 25 al 31 gennaio i contagi erano 431. Al secondo posto i bambini da 6 a 10 anni, in età di scuola elementare, dove nell’ultima settimana si contano 540 positivi e 362 nella settimana precedente.

I contagi a scuola in Campania per province e fasce d’età

Sono 29 i focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni, secondo il dossier dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid19. Ecco come sono ripartiti i casi dei nuovi positivi per province e per fascia d’età degli studenti, che corrisponde grosso modo anche alle fasce scolastiche: asili e scuole d’infanzia (0-5 anni), elementari o primarie (6-10 anni), medie o secondarie inferiori (11-13), superiori o secondarie di secondo grado (14-19).

Asili e scuole dell’infanzia (0-5 anni)

Per quanto riguarda la fascia 0-5 anni, dal 1 al 7 febbraio si contano 445 contagi, di cui 11 Asl Avellino, 11 Asl Benevento, 59 Asl Caserta, 46 Asl Napoli 1 Centro, 58 Asl Napoli 2 Nord, 198 Asl Napoli 3 Sud, 58 Asl Salerno.

Mentre nella settimana dal 25 al 31 gennaio ci sono stati 334 positivi, di cui 11 Asl Avellino, 5 Asl Benevento, 35 Asl Caserta, 59 Asl Napoli 1 Centro, 58 Asl Napoli 2 Nord, 127 Asl Napoli 3 Sud, 36 Asl Salerno.

Scuole elementari (6-10 anni)

Per quanto riguarda la fascia 6-10 anni, dal 1 al 7 febbraio si contano 540 contagi, di cui 17 Asl Avellino, 14 Asl benevento, 61 Asl Caserta, 67 Asl Napoli 1 Centro, 71 Asl Napoli 2 Nord, 226 Asl Napoli 3 Sud, 82 Asl Salerno.

Mentre nella settimana dal 25 al 31 gennaio ci sono stati 362 contagi, di cui 14 Asl Avellino, 5 Asl Benevento, 46 Asl Caserta, 52 Asl Napoli 1 Centro, 61 Asl Napoli 2 Nord, 138 Asl Napoli 3 Sud, 45 Asl Salerno.

Scuole medie (11-13 anni)

Per quanto riguarda la fascia 11-13 anni, dal 1 al 7 febbraio si contano 306 contagi, di cui 6 Asl Avellino, 11 Asl Benevento, 37 Asl Caserta, 47 Asl Napoli 1 Centro, 37 Asl Napoli 2 Nord, 108 Asl Napoli 3 Sud, 57 Asl Salerno.

Mentre nella settimana dal 25 al 31 gennaio ci sono stati 215 contagi, di cui 3 Asl di Avellino, 2 Asl Benevento, 43 Asl Caserta, 33 Asl Napoli 1 Centro, 53 Asl Napoli 2 Nord, 59 Asl Napoli 3 Sud, 21 Asl Salerno.

Scuole Superiori (14-19 anni)

Per quanto riguarda la fascia 14-19 anni, dal 1 al 7 febbraio si contano 618 contagi, di cui 31 Asl Avellino, 14, Asl Benevento, 85 Asl Caserta, 99 Asl Napoli 1 Centro, 97 Asl Napoli 2 Nord, 184 Asl Napoli 3 Sud, 108 Asl Salerno.

Mentre nella settimana dal 25 al 31 gennaio ci sono stati 431 contagi, di cui 25 Asl Avellino, 6 Asl Benevento, 66 Asl Caserta, 72 Asl Napoli 1 Centro, 75 Asl Napoli 2 Nord, 138 Asl Napoli 3 Sud, 48 Asl Salerno.