In Campania 1.5 milioni di chiamate al 112 nel 2024. Focus su cyber bullismo e violenza di genere Nel 2024 i centralini dei Carabinieri hanno risposto a oltre un milione e mezzo di richieste d'aiuto per tutti i tipi di reati; l'attenzione dell'Arma focalizzata soprattutto verso minori e donne.

A cura di Nico Falco

Nel corso del 2024 sono state oltre un milione e mezzo le richieste di intervento arrivate ai centralini dei Carabinieri in Campania, per emergenze di ogni genere, anche per bambini e anziani in difficoltà. Il dato emerge dalla nota di fine anno diffusa dal Comandante della Legione Carabinieri Campania, Canio Giuseppe La Gala, che ricorda l'attenzione massima verso la violenza di genere, i reati che coinvolgono i minori e le truffe agli anziani, in linea con le direttive del Comando Generale.

Nell'anno che si chiude, spiega La Gala, sono state centinaia le donne che hanno chiesto aiuto ai carabinieri per porre fine a vessazioni e violenze domestiche e "nella quasi totalità di questi casi, grazie all'intervento di mediazione dei Carabinieri, non si è arrivati in un'aula di giustizia". Altro focus dell'Arma, i minori, sia per quanto riguarda i reati di cui sono vittime, sia per quelli di cui sono autori. Ed è soprattutto in questo settore che la repressione si affianca ad un incisivo intervento di prevenzione: nel 2024 sono stati 713 gli incontri negli istituti scolastici, con circa 83mila studenti, durante i quali si è parlato tra l'altro di sicurezza stradale, di danni da uso di stupefacenti, delle insidie del web e del cyber bullismo, con quest'ultimo aspetto particolarmente attuale per il mondo giovanile.

Il generale Caio Giuseppe La Gala

Particolare attenzione è stata data anche al contrasto di reati commessi tramite Internet e con tecnologie collegate, come l'uso di malware e telefonini criptati per le attività illecite; per questo ambito l'Arma ha messo in campo le sezioni specializzate di "Cyber Investigation", formate presso l'Istituto di Tecniche Investigative di Velletri, con le quali queste minacce con tecnologie e metodologie avanzate.

Nel comunicato, il Generale esprime "un doveroso ringraziamento" per l'impegno profuso agli "oltre 8mila carabinieri presenti nelle 356 Stazioni e Tenenze e 46 Compagnie dei 5 Comandi Provinciali". "Tutte le componenti operative dislocate sul territorio – dalle pattuglie delle Stazioni, alle "gazzelle" dei Nuclei Radiomobili – si legge nella nota – si sono prodigate per rispondere alle esigenze della collettività, accrescendo la presenza sul territorio". Il generale La Gala ha quindi voluto ricordare il maresciallo Francesco Pastore e il carabiniere Francesco Ferraro, deceduti il 6 aprile scorso durante un servizio di controllo del territorio, e ha rivolto "un saluto affettuoso ai familiari di altri militari caduti per malattie e cause naturali e un caloroso abbraccio ai tanti militari feriti in servizio nel corso dell'anno".