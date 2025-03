video suggerito

Nel Santuario di Pompei ritrovata una Deposizione di Mategna inedita: sarà esposta per la prima volta Trovata nel luglio del 2020, la tela inedita del Mantegna sarà rivelata al pubblico soltanto tra pochi giorni: dal 20 marzo, la Deposizione sarà in mostra ai Musei Vaticani.

A cura di Valerio Papadia

Era il luglio del 2020 quando, nel Santuario della Beata Vergine del Santo Rosaio di Pompei, nella provincia di Napoli, venne ritrovata una Deposizione di Cristo di Andrea Mantegna inedita, una tela mai vita prima. La notizia, però, è stata resa nota soltanto nelle ultime ore, a pochi giorni di distanza dalla prima esposizione del quadro: l'opera, infatti, a partire dal 20 marzo sarà in mostra nei Musei Vaticani, nell'ambito dell'esposizione "Il Mantegna di Pompei. Un capolavoro ritrovato". L'opera, come detto trovata nel Santuario di Pompei, è stata restaurata nei laboratori dei Musei Vaticani e attribuita definitivamente al genio del Mantegna.

"Come per il quadro della Beata Vergine del Rosario, anche il Mantegna ritrovato sembra aver risposto a una sorta di vocazione del luogo. – sottolinea monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario – È un'opera che parla alla fede e alla cultura, segnando un nuovo capitolo nella storia di Pompei". La mostra, allestita nella Sala XVII della Pinacoteca Vaticana, sottolineano i Musei Vaticani in una nota, "restituisce alla comunità scientifica e al pubblico un'opera rimasta per secoli avvolta nel mistero e oggi tornata alla luce nella sua piena autenticità".

"Abbiamo immediatamente compreso che sotto gli strati di ridipinture si celava una materia pittorica straordinaria. Il restauro ha rivelato dettagli iconografici e tecnici che confermano l'autografia di Mantegna, restituendo alla storia dell'arte un capolavoro che si pensava perduto. È partita quindi la ‘macchina' dei Musei Vaticani, con indagini diagnostiche, ricerche e il restauro" ha detto Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani.