In autostrada con la targa modificata, le multe arrivavano a un torinese: denunciata a Napoli Una 36enne del Napoletano è stata denunciata: girava con una targa modificata, multe e richieste di pagamento dell’autostrada arrivavano a un cittadino piemontese.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un pezzettino di nastro adesivo, il carattere F diventava E e la targa veniva scansionata dai lettori ottici come corrispondeva ad un'automobile di proprietà di un cittadino piemontese. Ed è a quest'ultimo che arrivavano tutte le contravvenzioni: migliaia di euro da pagare, per decine e decine di sanzioni per limiti di velocità e caselli autostradali non pagati. A scoprire lo stratagemma, dopo la denuncia della vittima, sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, che hanno rintracciato e denunciato l'automobilista, una 36enne di Pozzuoli.

La donna dovrà rispondere di atto falso, falsità materiale commessa da privato, insolvenza fraudolenta a truffa. Le indagini erano partite proprio dalla denuncia del cittadino piemontese, residente a Torino, che si era visto recapitare a casa delle multe comminate dalla Polizia Locale di Pisticci (Matera) per eccesso di velocità e delle fatture per addebiti non pagati. Lui, però, in quei giorni non era stato in Basilicata né tantomeno aveva percorso la statale Jonica. L'uomo si era così rivolto alle forze dell'ordine, sporgendo denuncia per clonazione della targa.

Gli agenti di Fuorigrotta hanno acquisito i report sui mancati pagamenti del pedaggio e sulle infrazioni e hanno individuato la zona dove più spesso quell'automobile si spostava. Hanno ristretto il cerchio e hanno rintracciato il veicolo, scoprendo che la targa era stata modificata semplicemente con un pezzo di nastro adesivo. Dagli accertamenti è inoltre emerso che la vettura era passata ai caselli autostradali senza pagare per ben 76 volte ed era soggetta ad un gravame amministrativo per bolli non pagati.