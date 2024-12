video suggerito

In autostrada a fari spenti col buio e il maltempo: aveva 16 chili di cocaina La Polizia Stradale ha arrestato un 51enne sull'autostrada A1 all'altezza di Pignataro Maggiore (Caserta): trasportava 15 panetti di cocaina.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Stava percorrendo l'autostrada A1 a fari spenti, nonostante fosse pomeriggio inoltrato, quindi quasi buio, e la visibilità fosse ulteriormente ridotta dalla forte pioggia. Forse un modo per non attirare l'attenzione, che ha però sortito l'effetto contrario: fermato e controllato, è stato trovato in possesso di 15 panetti di cocaina. Le manette sono scattate all'altezza di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, a finire in carcere un 51enne.

L'uomo, presumibilmente impiegato come corriere per il trasporto di stupefacenti, era in automobile da solo quando si è imbattuto in una pattuglia della Polizia Stradale di Caserta Nord, che era su quel tratto di autostrada per effettuare i servizi di controllo del territorio. Agli agenti non è sfuggita la particolarità dei fari spenti così hanno imposto l'alt. Da una prima verifica non è emerso nulla: documenti personali e dell'automobile in regola, nulla fuori posto e niente che potesse spiegare quel comportamento.

I poliziotti sono quindi passati ad una perquisizione più approfondita e, in uno spazio ricavato tra i due sedili anteriori, hanno trovato il carico: 15 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 16 chili. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa della convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per ricostruire il percorso degli stupefacenti, con tutta probabilità destinati ad un magazzino di stoccaggio o ad una piazza di spaccio dove sarebbe stata divisa in dosi per la vendita al dettaglio.