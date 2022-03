In auto gli trovano falsi certificati di vaccinazione contro il Covid: denunciato 53enne a Qualiano L’uomo è stato intercettato dai carabinieri alla guida della sua automobile: oltre ai falsi certificati di vaccinazione, i militari hanno trovato anche patenti e fogli rosa contraffatti.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andava in giro in un'automobile piena zeppa di documenti contraffatti, tra cui anche falsi certificati di vaccinazione contro il Covid-19: a Qualiano, nella provincia di Napoli, un uomo di 53 anni è stato così denunciato dai carabinieri. I militari dell'Arma della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato il 53enne mentre si trovava alla guida della sua automobile e, dal momento che mostrava chiari segni di agitazione, lo hanno controllato: grande è stata la sorpresa dei carabinieri quando hanno notato che l'abitacolo era pieno zeppo di documenti falsi. Oltre a tre certificati di vaccinazione contro il Covid-19 contraffatti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato: 37 patenti di guida, 5 patenti nautiche, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida e 2 permessi provvisori di guida, tutti contraffatti. Per il 53enne è così scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Falsi vaccini a Napoli, arrestati infermiere e Oss

All'inizio del 2022, a Napoli, è inoltre scoppiato il caso dei falsi vaccini Covid inoculati da un infermiere, con la complicità di un operatore socio-sanitario (Oss) in uno dei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro: i due reclutavano e poi inoculavano fintamente i vaccini a No-vax in cambio di denaro, 150 euro per ogni finta somministrazione. Come hanno appurato gli inquirenti in fase di indagine, l'infermiere infatti spruzzava il vaccino su un batuffolo di ovatta, fingendo di aver portato a termine con successo la vaccinazione e quindi consentendo al No-vax, che aveva pagato, di ottenere il green pass e di essere dunque in regola. I due sono indagati per epidemia dolosa.