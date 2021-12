In auto con 6 bombe carta da due chili: potevano far saltare in aria un furgone Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Napoli, quartiere Capodichino. Le bombe sono state sequestrate e presto sono state distrutte.

A cura di Valerio Papadia

A bordo della sua automobile, con la quale andava tranquillamente in giro, trasportava sei bombe carta dal peso di due chili che, se esplose, avrebbero potuto far saltare in aria un furgone di grosse dimensioni: Giuseppe Stanzione, 34 anni, nato a Napoli ma residente in provincia, a Giugliano in Campania, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e porto di ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali del tipo pirotecnici. Durante un controllo in strada, il 34enne è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli mentre era a bordo della sua automobile in via Oreste Salomone, quartiere Capodichino. Sottoposto a perquisizione, Stanzione è stato trovato in possesso di sei bombe carta, del peso complessivo di 2 chili che, come detto, una volta esplose avrebbero potuto distruggere un furgone. Arrestato, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Le bombe carte rinvenute nell'automobile sono state invece sequestrate e verranno distrutte.

Soltanto qualche notte fa, in provincia, a San Giuseppe Vesuviano, una bomba carta è esplosa davanti a un negozio di telefonia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare luce su quello che sembra un tentativo di intimidazione, forse a scopo estorsivo. Ascoltato dai militari dell'Arma, il proprietario dell'esercizio commerciale ha però riferito di non aver mai subito minacce. Poci giorni prima, un'altra bomba carta era esplosa a Giugliano: l'obiettivo, in quella occasione, era stato un centro scommesse. In questo caso, il titolare aveva più volte ricevuto e denunciato richieste estorsive in passato.