In 3 minuti saccheggiata tabaccheria di Giugliano, 20mila euro di danni: "Ci avevano già provato" In quattro hanno preso d'assalto nella notte un bar-tabaccheria a Giugliano in Campania: in tre minuti hanno rubato di tutto e sono fuggiti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Furto ai danni di un bar a Giugliano in Campania: nella notte, una banda di quattro persone ha fatto irruzione nel bar-tabaccheria Garden Cafè, nei pressi di una stazione di benzina in via Casacelle a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza interne ed esterne del locale: immagini che Fanpage.it ha ricevuto dalla titolare del locale, contattata telefonicamente per commentare la vicenda. "Non è la prima volta che succede, ci avevano già provato due settimane fa, ma non c'erano riusciti", ha spiegato, raccontando anche che "in zona, sono state anche altre attività ad essere state prese di mira nell'ultimo periodo".

E la richiesta dei commercianti è sempre la stessa: "Chiediamo più sicurezza, e che prendano questa banda quanto prima". Cospicuo il bottino: "Hanno portato via tutti i tabacchi e soldi che erano in cassa. Circa 20mila euro in tutto, più i danni fatti per forzare l'ingresso". Dalle immagini inviate a Fanpage.it si vede come i quattro abbiano agito "a colpo sicuro" e senza alcuna esitazione: l'automobile che arriva, tre che ne scendono con i mano i classici piedi di porco, mentre il complice alla guida sfonda l'ingresso in retromarcia. Poi, l'ingresso nel locale con un grosso bidone di plastica nel quale vengono riversati tabacchi e soldi presi dalla cassa, per poi essere svuotato nel cofano aperto della vettura.

Il tutto dura pochissimi minuti, circa 3: arrivano alle 3.40 di notte, e dopo aver preso tutto quello che potevano, i quattro scappano via alle 3.43, come si vede dagli orari delle telecamere di sicurezza. Un colpo consumato in poco più di tre minuti. "Abbiamo già denunciato tutto ai carabinieri", spiega la titolare a Fanpage.it, "ora speriamo che li prendano". Sulla vicenda, indaga il commissariato di Giugliano in Campania, che ha già acquisito le immagini.