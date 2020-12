L'azienda di scarpe che era della sua famiglia da tre generazioni era in crisi, la pandemia Covid aveva tagliato praticamente tutte le commesse. Non vedendo più via di uscita, terrorizzato dalla prospettiva di un secondo fallimento, avrebbe deciso di togliersi la vita: i carabinieri lo hanno trovato impiccato. È morto così R. E., l'imprenditore 59enne trovato senza vita nella sua fabbrica tra Carinaro e Teverola, in provincia di Caserta; la salma è stata sequestrata e sul decesso la Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta, ma al momento la pista principale è quella del suicidio.

Il corpo dell'uomo è stato trovato ieri mattina, 29 dicembre. Aveva un cappio al collo, inutili i tentativi di soccorso. A far partire le ricerche era stato il figlio, preoccupato perché il padre era scomparso: da diverse ore nessuno aveva avuto contatti con lui e non rispondeva al cellulare. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Marcianise, che analizzando gli ultimi movimenti del 59enne sono arrivati alla fabbrica e hanno fatto la tragica scoperta. L'imprenditore non avrebbe lasciato biglietti di addio o per spiegare le ragioni del gesto ma, da accertamenti effettuati dai militari, anche ascoltando la famiglia e diversi conoscenti, è emerso che l'imprenditore era da tempo preoccupato per la situazione economica della sua azienda e che temeva di dover dichiarare fallimento per la seconda volta. Una ennesima batosta che non avrebbe sopportato.

A peggiorare la situazione era stata la pandemia Covid: le pesanti ripercussioni sull'economica, con il rallentamento del commercio e la chiusura ormai da mesi dei negozi, avevano portato a un calo drastico delle commesse, rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività. Per cercare di risollevarsi il 59enne aveva già dovuto vendere alcuni immobili. Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo aveva espresso la sua preoccupazione anche ad amici e parenti, ma nessuno aveva immaginato che sarebbe arrivato al gesto estremo.