Imbarcazione in fiamme in Cilento, la Guardia Costiera salva due persone Il rogo è divampato mentre il natante si trovava nelle acque di Santa Maria di Castellabate, gli occupanti hanno chiamato il 1530 per il soccorso.

Due colonne di fumo nero che si alzano dalla poppa e dalla parte posteriore, le fiamme ben visibili, i segni delle fiamme ovunque: è quello che resta di una imbarcazione di 21 metri, che si trovava nelle acque antistanti Santa Maria di Castellabate, in Cilento, in provincia di Salerno, quando a bordo si è sviluppato un incendio. Le due persone a bordo hanno fatto in tempo ad avvisare la Guardia Costiera tramite il numero per le emergenze in mare, il 1530, e sono state tratte in salvo, incolumi, e trasportate a terra.

Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti, ma si sarebbe trattato di un incidente. Nel video, diffuso dalla Guardia Costiera, si vede l'imbarcazione ormai già avvolta dalle fiamme e sul punto di affondare. Per i soccorsi sono intervenuti una motovedetta Sar e un battello classe Alfa; i due occupanti sono stati trasbordati sui mezzi della Guardia Costiera e sono stati trasportati a riva, dove ad attenderli, in via precauzionale, c'era anche un'ambulanza.