Il Villaggio di Babbo Natale a Bagnoli vandalizzato dopo nemmeno 24 ore: distrutta la scritta

Da Natale a Santo Stefano, si dice per indicare una cosa che dura pochissimo, appena un giorno. Le date non sono quelle, ma tanto è durata la scritta parte degli allestimenti natalizi del "Villaggio di Babbo Natale" a Bagnoli, nella periferia Ovest di Napoli. A denunciare l'accaduto, con un post su un popoloso gruppo Facebook dedicato al quartiere napoletano, sono stati numerosi cittadini che parlano di atto vandalico da parte di un gruppo di ragazzini.

Le foto, pubblicate su "Bagnoli 80124", non lasciano adito a dubbi: le lettere che componevano la scritta "Natale" in varie lingue, installate sui muretti di viale Campi Flegrei, la strada principale che attraversa Bagnoli, sono state spezzate e distrutte. Sarebbe avvenuto già nella serata di ieri, 17 dicembre, pochissime ore dopo l'inizio dell'evento, partito appunto il 16 dicembre e che si concluderà domani, martedì 19 dicembre. Tra i numerosi commenti amareggiati quello di Sergio Lomasto, vicepresidente della X Municipalità e assessore Spettacoli ed Attività di Promozione del Territorio, che sul suo profilo Facebook scrive:

A Bagnoli erano anni, ed io a mia memoria non ricordo vi siano state in precedenza, e potrei anche sbagliare… Che non si avevano spettacoli ed allestimenti natalizi forniti dall'impegno di Municipalità e Comune. Quest'anno ci si è riusciti, cose semplici ma che come sappiamo sono conquista in un Comune come il nostro. E questo è il risultato a 24h dalla installazione… Ci fermeremo? Sicuramente no, ma un gesto di tale inciviltà va cristallizzato perché il quartiere, la Municipalità sono destinate a risorgere, e noi pietra dopo pietra lo stiamo facendo.