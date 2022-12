Video-denuncia degli alunni della scuola “Galiani”: uomo con la pistola sul terrazzo

Un uomo armato che da un terrazzo minaccia gli alunni di una scuola: sembra la scena di un film, e invece è quello che si vede dalle finestre dell'Istituto superiore ‘Ferdinando Galiani' di Napoli, che si trova in via Don Giovanni Bosco.

Sono stati gli stessi studenti a diffondere le immagini, inviando anche una lettera a Fanpage.it spiegando quanto accaduto. L'episodio sarebbe accaduto nella giornata di ieri, come spiegato dai ragazzi. Nelle immagini, si vedono anche quattro volanti della Polizia di Stato, e si vede l'uomo portato via da due poliziotti.

Questo il testo della lettera di alcuni studenti inviata a Fanpage.it, con tanto di video di quanto stesse accadendo:

Vi scrive un alunno della scuola IS Ferdinando Galiani di Napoli e scrivo per la poca sicurezza che c'è stata nell'ultima settimana nella mia scuola.

Tutto è iniziato mercoledì, quando un signore già noto alla preside è entrato nella scuola minacciando la preside e successivamente buttando i motorini per terra.

Oggi, dal terrazzo di casa sua ha iniziato prima a minacciare gli alunni verbalmente e poi ha cacciato fuori una pistola, dicendo di dover sparare agli alunni, finché non è intervenuta la polizia. Ora non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni ma siamo preoccupati.