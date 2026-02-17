Il vicepremier Tajani: “Seguo l’incendio al Sannazaro di Napoli”. Ma sui social c’è la foto del rogo di un gommista di Secondigliano

Svarione sui social del leader di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: su X, l'ex Twitter, il social di Elon Musk dove il centrodestra italiano è attivissimo, Tajani esprime solidarietà per «l'incendio dello storico teatro Sannazaro a Chiaia». Scrive: «La mia vicinanza a tutte le persone colpite da questo dramma e un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco impegnati nel spegnere le fiamme. A tutti i napoletani che vivono nelle vicinanze, state al riparo e ascoltate le indicazioni dei soccorritori».

E assicura di seguire «con attenzione» l'evolversi della vicenda. Forse meno attenzione ce la mette chi ha pubblicato il tweet: in foto oltre al teatro con le fiamme che lo divorano c'è una immagine strana, i vigili del fuoco alle prese con uno strano portone, per nulla somigliante all'elegante entrata di via Chiaia 157 oggi distrutta dalla furia del fuoco. Per forza: era la foto – diffusa dai Vigili del Fuoco di Napoli – di un altro drammatico incendio, ma avvenuto nell'esercizio commerciale di un gommista a Secondigliano, periferia Nord del capoluogo. Compreso l'errore, l'immagine viene rimossa. Ma gli screenshot non perdonano.