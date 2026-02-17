napoli
video suggerito
video suggerito

Il vicepremier Tajani: “Seguo l’incendio al Sannazaro di Napoli”. Ma sui social c’è la foto del rogo di un gommista di Secondigliano

Il vicepremier su X assicura di seguire la vicenda dello storico teatro napoletano. Ma pubblica la foto di un altro incendio.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Svarione sui social del leader di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: su X, l'ex Twitter, il social di Elon Musk dove il centrodestra italiano è attivissimo, Tajani esprime solidarietà per «l'incendio dello storico teatro Sannazaro a Chiaia».  Scrive: «La mia vicinanza a tutte le persone colpite da questo dramma e un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco impegnati nel spegnere le fiamme. A tutti i napoletani che vivono nelle vicinanze, state al riparo e ascoltate le indicazioni dei soccorritori».

E assicura di seguire «con attenzione» l'evolversi della vicenda. Forse meno attenzione ce la mette chi ha pubblicato il tweet: in foto oltre al teatro con le fiamme che lo divorano c'è una immagine strana, i vigili del fuoco alle prese con uno strano portone, per nulla somigliante all'elegante entrata di via Chiaia 157 oggi distrutta dalla furia del fuoco. Per forza: era la foto – diffusa dai Vigili del Fuoco di Napoli – di un altro drammatico incendio, ma avvenuto nell'esercizio commerciale di un gommista a Secondigliano, periferia Nord del capoluogo. Compreso l'errore, l'immagine viene rimossa. Ma gli screenshot non perdonano.

Cronaca
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell'intervento e sul box per il trasporto
Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi: "Avrete giustizia"
Mercoledì consulto con esperti da tutta Italia per stabilire se il piccolo è ancora trapiantabile
Dall'inchiesta emerge che il cuore fu trasportato in un normale contenitore di plastica
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views