Il viceministro Cirielli di Fratelli d'Italia dice che Vincenzo De Luca è un caso umano Duro affondo del vice ministro Cirielli (FdI) contro De Luca (Pd), che definisce: "Un caso umano, al suo partito e a chi gli vuole bene dico: aiutatelo".

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca "è un caso umano". Non usa mezzi termini Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di Fratelli d'Italia, per definire il presidente della regione Campania, che "vive in un mondo tutto suo, in preda alle allucinazioni", secondo Cirielli. Una risposta, quella del vice ministro, a quelli che definisce "una escalation di insulti proferiti contro esponenti del Governo" da parte del presidente De Luca.

"In vista delle elezioni regionali del prossimo anno, ha dovuto iniziare a rendere conto del proprio operato", ha sottolineato ancora Cirielli, attaccando poi Vincenzo De Luca che da nove anni guida la Regione in forza al Partito Democratico definendolo "incapace di spendere le risorse precedentemente assegnate" e che "rilancia chiedendone ulteriori per provare a ricattare sindaci e amministratori locali". Poi ha rincarato la dose: "Appare sempre di più un maldestro giocatore di poker, ma nessuno abbocca più ai suoi bluff. Io lo conosco molto bene e sono preoccupato, crede a quello che dice. Una condizione", ha proseguito Cirielli, "che gli esperti potrebbero definire come un'autentica pseudologia fantastica. L'unica cosa che posso fare, essendo un caso umano, è rivolgermi a chi gli vuole bene, ma anche al suo partito: aiutatelo". Infine, sulla manifestazione del 17 febbraio promossa da De Luca contro l'Autonomia Differenziata, ha concluso: "L'escalation di insulti proferiti contro esponenti del Governo, accompagnati perfino ad un invito alla resistenza armata, hanno indignato molti colleghi parlamentari a livello nazionale".