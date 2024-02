Autonomia differenziata, De Luca: “Faremo le barricate, il 17 manifestazione a Napoli” Duro affondo di De Luca contro l’Autonomia differenziata: “Faremo le barricate, non ci faremo prendere in giro da questi squinternati” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il 17 febbraio manifestazione a Napoli contro l'Autonomia Differenziata. Lo ha annunciato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la Bit di Milano al quale ha preso parte nella giornata di oggi. "Faremo le barricate, non ci faremo prendere in giro da questi squinternati", ha tuonato De Luca, aggiungendo che "le motivazioni che stanno dando sono stupidaggini, la verità è che stanno cercando di ricattare il Sud e noi non ci faremo ricattare".

Già il 16 febbraio ci sarà una prima manifestazione delle amministrazioni davanti al Ministero della Coesione a Roma. "Siamo tutti mobilitati per sbloccare i fondi di sviluppo e coesione bloccato da un anno e mezzo per una posizione di ricatto politico che vogliono fare nei confronti delle regioni", ha proseguito ancora De Luca, annunciando poi anche la manifestazione del 17 febbraio a Napoli. Per il presidente regionale, infatti, "i due pericoli sono l'autonomia differenziata e il blocco dei fondi di sviluppo e coesione che vengono gestiti in questo momento in termini di delinquenza politica dal governo attuale e dal ministro Fitto".

Una posizione che De Luca ha sempre ribadito già in questi mesi di discussione, e che dopo l'approvazione della bozza del disegno di legge in Senato, sempre più vicino all'approvazione finale. Nei giorni scorsi, lo stesso De Luca aveva parlato di "controrisorgimento" da parte del governo Meloni, preannunciando appunto che "faremo di tutto, dal ricorso alla Consulta al referendum, fino a scendere in piazza. Di tutto purché non passi questa legge truffa contro la quale occorre una mobilitazione straordinaria e un'operazione verità".