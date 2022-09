Il tweet del Liverpool fa infuriare i napoletani: “Attenti a rapine, furti e aggressioni” Il Liverpool ha inviato i suoi tifosi a evitare il centro di Napoli per furti, rapine e aggressioni; il tweet fa infuriare i napoletani.

A cura di Nico Falco

Evitate di visitare il centro di Napoli ma, se proprio volete farlo, state attenti perché potreste essere presi di mira per furti, rapine e aggressioni. È il succo del messaggio che il Liverpool ha lanciato ai suoi tifosi in vista dell'incontro col Napoli, che si terrà allo stadio Maradona alle 21 di domani, 7 settembre. La comunicazione è stata pubblicata sull'account ufficiale Twitter della squadra di calcio inglese alle 17:45 (ora italiana), ma sono bastati pochissimi minuti perché il post venisse bersagliato di commenti.

"I tifosi – si legge nel post del Liverpool – non dovrebbero riunirsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall'area portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città. Se scegliete di visitarlo, tenete presente che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni". Un messaggio decisamente più duro di quello precedente, in cui si invitava semplicemente a non indossare i colori della squadra durante il viaggio, e che, come era prevedibile, in poco tempo è stato bersagliato di commenti, soprattutto da parte di napoletani che si sono sentiti offesi per quel tipo di comunicazione e non hanno perso tempo a farlo notare.

C'è chi ha taggato il sindaco, Gaetano Manfredi, segnalando il testo come l'ennesima discriminazione verso la città, ma anche chi ha risposto a tono, ricordano il comportamento che, in molti casi, hanno avuto alcuni tifosi del Liverpool durante le trasferte: "piuttosto che scrivere di cose che non conoscete – ribatte un utente – raccomandate ai vostri supporter di comportarsi civilmente". E c'è anche chi, come è naturale sui social network, si è lasciato andare a commenti decisamente sopra le righe e a insulti.