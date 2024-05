video suggerito

Il traghetto da Positano a Sorrento imbarca acqua: paura per i 100 passeggeri a bordo Si registrano solo feriti lievi. I 100 passeggeri a bordo, bagnati e infreddoliti, sono stati soccorsi al porto di Sorrento dalla Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tanta paura per i 100 passeggeri di un traghetto partito da Positano e diretto a Sorrento che, durante la navigazione, ha cominciato a imbarcare acqua: l'incidente si è verificato nella serata dello scorso 30 aprile, ma è stato reso noto dalla Questura di Napoli soltanto oggi.

Alcuni passeggeri medicati dai sanitari del 118

Mentre il traghetto era in navigazione, giunto all'altezza di Punta Campanella, ha subito una "rollata" (una forte oscillazione dell'imbarcazione, ndr) e ha cominciato a imbarcare acqua. A bordo si è generato il panico, ma il traghetto, fortunatamente, è riuscito a raggiungere il Porto di Sorrento, dove i 100 passeggeri – la maggior parte dei quali di nazionalità straniera – sono stati soccorsi dagli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, per poi fare ritorno nelle strutture ricettive che li ospitavano; soltanto alcuni di loro sono stati medicati, per lievi ferite, dai sanitari del 118, giunti anch'essi sul posto.

I poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'evento e individuarne le cause, che al momento non sono ancora note.