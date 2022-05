“Il tampone mi fa male”, e in tre aggrediscono un medico all’ospedale di Castellammare Un paziente lamentava dolore nell’esecuzione di un tampone: così, tre famigliari hanno picchiato il medico che lo stava eseguendo.

A cura di Valerio Papadia

Violenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, dove un medico è stato aggredito da tre uomini, parenti di un paziente. La denuncia arriva dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che su Facebook ha raccontato quanto accaduto. L'associazione racconta che, alle ore 18 di ieri, domenica 22 maggio, al Pronto Soccorso del nosocomio stabiese è giunto un uomo, rimasto coinvolto in un incidente stradale: come da prassi, al paziente è stato effettuato il tampone per rivelare eventuale positività al Covid-19, ma l'uomo ha cominciato a lamentarsi per il dolore e il fastidio provocatigli dalla procedura. In poco tempo, in "soccorso" del paziente sono arrivati tre uomini, suoi famigliari, che hanno invaso il codice rosso del Pronto Soccorso e hanno preso a schiaffi il dottore che stava effettuando il tampone, che è caduto rovinosamente al suolo.

Il medico ha avuto bisogno di essere medicato: si è fatto refertare e ha sporto regolare denuncia per l'aggressione subita. "Fermate questa ondata di violenza prima che altri colleghi incrocino le braccia, l’esodo è già iniziato e non ve ne siete accorti……resterete senza assistenza sanitaria!" ha dichiarato il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

Soltanto qualche giorno fa, la stessa associazione ha reso noto di un'aggressione avvenuta all'ospedale di Battipaglia, nella provincia di Salerno. Qui, un infermiere è stato aggredito dal marito di una paziente, che lo ha colpito con un oggetto contundente alla testa: l'infermiere ha rimediato un trauma cranico e per lui sono stati necessari dei punti di sutura.