Il sindaco rinuncia all’indennità e la dona ai bimbi della scuola: mensa gratis in Cilento È l’iniziativa di Luciano Trivelli, sindaco di Montano Antilia, nel Salernitano, che ha rinunciato alla sua indennità per acquistare i ticket della mensa e donarli ai bimbi delle scuole del territorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

È un bel gesto altruistico quello di Luciano Trivelli, sindaco di Montano Antilia, piccola cittadina di poco meno di duemila anime nella zona interna del Cilento, nella provincia di Salerno. Il primo cittadino, infatti, ha deciso di rinunciare alla sua indennità da sindaco per acquistare i ticket della mensa e donarli ai bambini delle scuole del territorio che, così, potranno usufruire gratuitamente della refezione scolastica. Grazie al gesto del sindaco Trivelli, così, potranno approfittare della mensa gratis i bimbi delle scuole non soltanto di Montano, ma anche dei vicini comuni di Abatemarco e Massicelle.

D'altro canto, il sindaco Trivelli non è nuovo a iniziative del genere. Già in passato, infatti, aveva deciso di rinunciare alla sua indennità di primo cittadino per compiere attività sociali e benefiche in favore della comunità che rappresenta.