Il sindaco di Sant’Arpino (Caserta) cerca un portavoce. Ma non vuole pagare: incarico gratis Il sindaco di Sant’Arpino (Caserta), Ernesto Di Mattia, cerca un portavoce e responsabile dell’ufficio stampa: incarico “a titolo totalmente gratuito”.

A cura di Nico Falco

Il Comune di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, cerca un portavoce del sindaco che faccia anche da responsabile dell'ufficio stampa. E lo vuole qualificato, bravo col computer, laureato, capace di occuparsi di una serie di mansioni, esplicate in dieci punti, che vanno dalla preparazione dei discorsi del Sindaco ai comunicati istituzionali e alle campagne via web per il Comune. Ma, sopratutto, deve avere un requisito fondamentale: deve essere disposto a lavorare gratis, perché per l'incarico, si legge chiaro, "non è previsto alcun corrispettivo".

Il bando, nel quale si richiama la legge 150/2000, quella che disciplina la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, è stato pubblicato lo scorso 8 giugno sul sito web dell'amministrazione comunale del comune del Casertano, guidato dall'ottobre 2021 da Ernesto Di Mattia; il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 20 giugno 2022. Il caso è già sul tavolo dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.

Sindaco di Sant'Arpino cerca portavoce gratis

I candidati, si legge tra i vari requisiti, devono essere laureati, devono avere "buona conoscenza degli strumenti informatici" e devono essere iscritti "all'albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti" (dicitura in realtà errata, in quanto esiste un solo Ordine, diviso in due elenchi). Chi verrà scelto ricoprirà "funzioni di diretta collaborazione con il Sindaco al fine di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di stampa e di informazione".

Subito sotto, il bando (consultabile a questo link) entra nello specifico, elencando cosa dovrà, nel concreto, fare il nuovo portavoce: gestire l'informazione istituzionale attraverso i vari media; curare la comunicazione rivolta ai cittadini e agli altri enti; informare sulle decisioni del sindaco e della giunta; predisporre pubblicazioni sulla realizzazione del programma; programmare, scrivere e trasmettere i comunicati stampa di sindaco ed assessori; tenere i rapporti coi giornalisti; preparare testi base degli interventi del sindaco; realizzare campagne web e promozionali del Comune; organizzare conferenze stampa; curare i social istituzionali.

Si dovrà trattare, insomma, di un professionista a tutto tondo, a cui sarà affidata totalmente la comunicazione, compresi la gestione dei social e la redazione degli interventi del sindaco. Tutto senza ricevere nemmeno un euro, come si legge nel paragrafo relativo ai compensi: "non è previsto alcun corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, da intenderci perciò a titolo totalmente gratuito".