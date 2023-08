Il semaforo con la telecamera è l’incubo di Portici: migliaia di multe, ad auto 40 verbali in 2 mesi Da mesi fioccano le multe a Portici (Napoli), dopo l’entrata in funzione di semafori con telecamere. Il sindaco Cuomo: “Verbalizzato solo chi passa col rosso”.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

C'è chi sostiene di essere passato col verde, assolutamente, chi dice di avere impegnato l'incrocio con giallo e chi ammette che forse, ma forse, proprio in quel momento potrebbe essere scattato il rosso, ma naturalmente non se n'era accorto. E anche chi, molti in realtà, insiste sul fatto che, in fondo, la novità sarebbe dovuta essere annunciata. A conti fatti, nei gruppi social dedicati a Portici, popoloso comune della provincia di Napoli, l'argomento che ricorre è sempre lo stesso: le nuove telecamere installate su alcuni semafori della cittadina, che si stanno traducendo in migliaia di multe nelle cassette delle lettere. Con molti che ne hanno presa anche più di una, compreso un cittadino che è stato verbalizzato per 40 volte in due mesi.

Le telecamere più "odiate" sono quelle attivate in via Diaz e corso Garibaldi. Spiega il sindaco Enzo Cuomo con un post su Facebook:

Sono stati e vengono multati unicamente i veicoli che oltrepassano il palo del semaforo con il rosso. Tutte le altre casistiche, spesso scuse inventate dai multati, non vengono sanzionate. Chi passa con il giallo non viene multato, chi passa con il verde e nell'attraversamento dell'incrocio impiega un tempo tale da fare scattare prima il giallo e poi il rosso (questa è la sequenza)non viene multato. Tutti quelli che pensano di essere passati con il giallo spesso non si rendono conto di essere in realtà transitati con il rosso scattato prima del loro passaggio al semaforo.

Nelle scorse settimane c'è stato un incontro tra Assoutenti Napoli, Associazione Forense Giovanni Porzio, Associazione Amica Tutela dei diritti e l'amministrazione comunale, che ha portato alla creazione di una camera di conciliazione temporanea (presieduta dal comandante della Polizia Locale di Portici, Francesco Zenti) per non ingolfare il Giudice di Pace di Napoli ed evitare il costo del contributo unificato per i ricorsi relativamente alle sanzioni notificate fuori termine a causa, spiega il Sindaco, di problematiche con l'operatore postale. Entro fine mese si prevede di completare 500 istanze con l'annullamento della multa. Continua Cuomo: