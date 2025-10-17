napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e governa con Fico in Regione (senza De Luca di mezzo)

Manfredi consegna a Fico l’ “Agenda Napoli”: dossier di proposte e siluro politico a De Luca. Cirielli ironizza: Un libro dei sogni per Napoli.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ciro Pellegrino
43 CONDIVISIONI
Da sinistra: Vincenzo De Luca, Roberto Fico e Gaetano Manfredi
Da sinistra: Vincenzo De Luca, Roberto Fico e Gaetano Manfredi
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Fino a qualche settimana fa il rumors era così forte da finire anche nelle note politiche di retroscena dei giornali: Gaetano Manfredi da sindaco di Napoli a federatore del centrosinistra, una sorta di "Romano Prodi 2.0". Qualcuno si è lusingato, qualcun altro ci ha creduto. Fatto sta che, come sempre accade in questi casi, si aprono degli spazi, mossi anche dalla liquidità della situazione politica locale: ci sono le Elezioni Regionali in Campania e quelle Amministrative arriveranno subito dopo e subito prima di quelle Politiche.

Dunque chi pensa a federare non può governare una città, no? Manfredi l'ha capito in fretta che crogiolarsi nell'idea di padre federatore di qualcosa che non ha forma né costrutto sarebbe equivalso a lasciare campo libero alle prossime Amministrative a Napoli. Motivo per cui, già nei giorni scorsi si iniziava a parlare insistentemente di primarie per decidere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra all'ombra del Vesuvio, una partita guardata con interesse anche dall'ex primo cittadino Luigi De Magistris. Che si ricandiderà.

E invece, fra progetti finanziati col Pnrr, America's Cup, progetto Bagnoli, Porta Est, infrastrutture dei trasporti e turismo, lo stadio napoletano di Fuorigrotta, c'è troppo da fare. E se il secondo mandato, come spera Manfredi, dovesse arrivare ed essere di tagli di nastri e possenti linee di finanziamento, potrebbe davvero in quel caso portare l'ex rettore in un'altra dimensione politica. Per cui il sindaco partenopeo ha cambiato rapidamente registro: ieri all'Anci e oggi ha continuato a ribadire: «Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli e continuerò a impegnarmi per la città, ma farò sentire la voce della città e delle città italiane a livello nazionale». Un segnale chiaro al Partito Democratico di Elly Schlein.

Leggi anche
M5s contro la candidata deluchiana Lettieri: usa il simbolo della Regione Campania sui manifesti elettorali
L’ «agenda Napoli» di Manfredi per Fico
L’ «agenda Napoli» di Manfredi per Fico

A dar sostanza al suo progetto, le 47 pagine di «Agenda Napoli per la Regione Campania» che il sindaco Manfredi ha consegnato al candidato governatore Roberto Fico. Sono «proposte programmatiche per Napoli e la sua area metropolitana», ovvero i progetti sulle politiche per la casa, i trasporti, l'ambiente, i grandi eventi, la sanità, il turismo e l'istruzione, un documento politicamente molto interessante per un motivo semplice: il sottotesto è che determinate cose non sono state fatte con la decennale gestione di Vincenzo De Luca ma ora, evidentemente, possono essere attuate, visto che a breve lo "sceriffo" non sarà più al secondo piano di Palazzo Santa Lucia.

Manfredi lancia il siluro a De Luca: «Quello che chiediamo al nuovo presidente della Regione è avere attenzione alla città, una programmazione integrata degli investimenti di tutta la Regione che guardino a Napoli». Se deve chiederlo al nuovo governatore  – è il sottinteso –  è perché quello attuale non l'ha fatto.

Edmondo Cirielli: "È un libro dei sogni per Napoli"

Il candidato del centrodestra in Regione, Edmondo Cirielli, ovviamente valuta negativamente tutto ciò: «Cos'è un libro dei sogni per Napoli? Fico e Manfredi stanno certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 Stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare». Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania rincara: «La verità è che questo accordo è sfaldato sin dalla sua base e Fico non è un candidato presentabile, con buona pace di De Luca».

Attualità
Campania
Politica
43 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e governa con Fico in Regione
Il M5s in Campania punta su Trapanese. La paura di Fico e Conte: è finire stritolati dal campo largo
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro
De Luca toglie il suo nome dal simbolo della lista. Si tratta sui candidati
M5s contro la candidata deluchiana Lettieri: usa il simbolo della Regione sui manifesti elettorali
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi in Campania
I vescovi della Campania invitano al voto
Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views