napoli
video suggerito
video suggerito

Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme, il 29 marzo: chiuso per una frana da novembre

L’annuncio della riapertura del Santuario è stato dato dall’abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia, che ha partecipato al tavolo tecnico in Prefettura.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Il Santuario di Montevergine
Il Santuario di Montevergine

Una notizia che tantissimi fedeli stavano aspettando da mesi: il Santuario di Montevergine sta per riaprire. L'annuncio è stato dato dall'abate del Santuario, don Riccardo Guariglia, che nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, ha partecipato al tavolo tecnico convocato negli uffici della Prefettura di Avellino per discutere sulla viabilità verso il monte che ospita il luogo di culto. E così, l'abate ha annunciato che il Santuario di Montevergine riaprirà tra pochi giorni, il prossimo 29 marzo: una data significativa anche per la Cristianità, dal momento che quel giorno si celebra la Domenica delle Palme, ovvero la domenica che precede la Settimana Santa e la Pasqua. Il Santuario è chiuso dal novembre del 2025, da quando cioè una frana ha interessato la strada statale che conduce al monte.

"I pellegrini potranno raggiungere il santuario con la funicolare oppure attraverso la viabilità da Pietrastornina. In ogni caso, il santuario aprirà regolarmente il 29 marzo" ha spiegato l'abate. La strada che conduce al Santuario, infatti, è attualmente ancora interdetta; se, per quella data, non dovesse riaprire, la Funicolare di Montevergine resterebbe l'infrastruttura chiave per raggiungere il monte e la chiesa. Infine, don Guariglia ha rivolto un invito ai fedeli: "Invito tutti a tornare a Montevergine e a riscoprire il senso autentico del pellegrinaggio". Infatti, a coloro che sono in grado, l'abate ha detto: "Salite a piedi, percorrendo la Mulattiera, il sentiero storico che porta al monte".

Avellino
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto il bambino di un anno ricoverato dopo un arresto cardiaco al Santobono di Napoli
Il bimbo, originario del Sannio, era arrivato a Napoli in condizioni critiche
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views