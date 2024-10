video suggerito

Il Pulcinella di Pesce continua a far ridere: fruttivendolo realizza scultura di zucca L'ironia di un fruttivendolo del Casertano: con tre zucche irride la scultura delle polemiche installata in piazza Municipio a Napoli.

Il Pulcinella delle polemiche, l'installazione di Gaetano Pesce realizzata in piazza Municipio a Napoli continua a far ridere per la sua forma fallica, un effetto che forse non sarebbe piaciuto allo scultore e designer scomparso quest'anno. Dopo le sortite della stampa straniera che lo definisce «fallo di 12 metri» senza molti fronzoli, video e meme, arrivano altre prese in giro. Particolarmente degna di nota è quella di un fruttivendolo Calvi Risorta, piccolo centro in provincia di Caserta. La storia è raccontata dalla pagina facebook "Calvi Risorta":

Anche a Calvi Risorta un artista forse sottovalutato, ma del tutto rispettato, ha voluto mostrare al mondo intero la sua opera d’arte. Parliamo di Vincenzo Perrotta, titolare del negozio di generi alimentari e frutta “Orto e bontà”, sito in Via Oreste Mancini. Vincenzo, in modo assolutamente ironico e divertente, ha voluto emulare l’opera del Pesce. Alla base del monumento (una zucca gigante) la frase destinata a restare negli annali della storia che recita: «In onore di Pesce, ognuno alza quello che può». Grazie a Vincenzo per averci regalato un momento di pura goliardia e simpatia.

L'opera, intitolata "Tu sì na cosa grande", è un grosso Pulcinella stilizzato, è costata circa 200mila euro (più altri 24mila per la festa inaugurale) e sarà esposta fino a metà dicembre in piazza Municipio. Fin da subito il totem è stato irriso per la sua forma ed è al tempo stesso diventato oggetto di enorme curiosità da parte di residenti e turisti.