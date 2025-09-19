video suggerito
Il presidente Sergio Mattarella a Napoli lunedì 22 settembre: il piano traffico
Piano traffico ad hoc in vista dell’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 22 settembre, a Napoli per una serie di iniziative pubbliche.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Napoli lunedì 22 settembre, per una serie di impegni istituzionali, tra cui l'inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto Rossini-Boccioni-Labriola, una visita all'Istituto penitenziario minorile di Nisida ed all’Ospedale Santobono-Pausilipon. E di conseguenza, il traffico cittadino subirà delle modifiche.
Nel dettaglio, Palazzo San Giacomo ha emanato un'ordinanza sindacale che prevede:
- Dalle ore 00:00 del 22 settembre e fino a cessate esigenze, saranno sospese le aree di sosta a pagamento (strisce blu) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata (stalli moto, carico/scarico merci, ecc.) su ambo i lati delle seguenti strade:
Via Ferdinando Russo
Via Posillipo (dal civico 224 a Piazza San Luigi)
Via Vecchia Agnano
Via Agnano agli Astroni
Via Terracina (tra via Nuova Agnano e via Barbagallo)
Via Nuova Agnano (tra via Beccadelli e via Provinciale San Gennaro)
Viale della Liberazione (dall’ex Base NATO a via Beccadelli)
Via Beccadelli (dal civico 31 a viale della Liberazione)
- Dalle ore 13:00 del 22 settembre, sarà attivo il divieto di transito (eccetto mezzi di emergenza, soccorso, Forze dell’Ordine e veicoli autorizzati) nelle seguenti strade:
Via Terracina (tra via Nuova Agnano e via Barbagallo)
Via Nuova Agnano (tra viale della Liberazione/viale Giochi del Mediterraneo e via Provinciale San Gennaro)
Via Vecchia Agnano
- – la sospensione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) e di tutte le altre tipologie di sosta autorizzata (stalli moto, carico/scarico merci, ecc.) su ambo i lati di via Nisida, dalle ore 00:00 del 22 settembre fino a cessate esigenze; – l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, sempre su ambo i lati della stessa via; – il divieto di transito veicolare dalle ore 13:00, eccetto per mezzi di emergenza, soccorso, Forze dell’Ordine e veicoli autorizzati coinvolti nell’organizzazione dell’evento.