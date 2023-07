Il presidente De Luca e il sindaco Manfredi perdono consenso: la classifica Governance Poll 2023 Nella Governance Poll 2023, il sondaggio su presidenti di regione e sindaci, perdono posizioni sia De Luca sia Manfredi, che scendono al 9° e al 16°.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Crollano sia Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: nella classifica 2023 stilata da Governance Poll, la rilevazione del consenso degli amministratori locali annuale che viene svolta per Il Sole 24 Ore del lunedì da Noto Sondaggi, entrambi perdono posizioni rispetto a un anno fa. Partiti entrambi dal quinto posto come sindaco (Manfredi) e presidente (De Luca), sprofondano letteralmente il primo al 16° posto ed al 9° posto il secondo.

De Luca è il 9° presidente di regione

Vincenzo De Luca, con il suo 54,5% dei consensi, risulta il 9° presidente di Regione più apprezzato d'Italia. Ma è anche uno dei due presenti tra i primi dieci per il centro-sinistra, in un lungo elenco di centro-destra. Non aiuta la proporzione: su 19 presidenti di regione, solo 4 appartengono all'area di centro-sinistra, e dunque la proporzione è semplice. Tuttavia, con l'eccezione di Stefano Bonaccini che è il più apprezzato con il 69% delle preferenze tra gli emiliano-romagnoli, solo De Luca riesce ad essere nella top ten. Sul podio, subito dietro Bonaccini, ci sono Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), rispettivamente con il 68,5% il primo e il 64% l'altro. Per De Luca è comunque un crollo verticale: nel 2021, dopo il lockdown e la pandemia, era addirittura 3° per gradimento; già lo scorso anno era calato al quinto posto. Ed ora, il nono.

Manfredi fuori dalla top ten dei sindaci

Male anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: un anno dopo l'elezione era quinto nella classifica di gradimento dei sindaci, ma passati altri 12 mesi è letteralmente sprofondato al 16° posto, lontanissimo dalla top ten e dalla vetta, occupata da Beppe Sala (sindaco di Milano). Meglio, invece, il confrontro tra Manfredi e Gualtieri, sindaco di Roma: il primo cittadino della Capitale è infatti 66esimo nell'indice di gradimento dei propri concittadini. Meglio, invece, Clemente Mastella: il sindaco di Benevento è al 10° posto per gradimento da parte dei cittadini del capoluogo sannita.