Il prefetto di Napoli telefona al calciatore David Neres dopo la rapina subita: "È tranquillo" Michele di Bari, prefetto di Napoli, ha voluto telefonare al calciatore David Neres, neo acquisto della squadra partenopea, che sabato ha subito una rapina all'esterno dello stadio Maradona.

A cura di Valerio Papadia

È tra i nuovi acquisti del Napoli che stanno facendo più parlare, sia per le prestazioni sul terreno da gioco, ma anche, purtroppo, per quanto accaduto fuori dal campo: David Neres, attaccante brasiliano degli azzurri, nella serata di sabato è stato rapinato all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dopo la partita vinta dal Napoli contro il Parma; malviventi hanno puntato una pistola in faccia al calciatore, rubandogli il Rolex che teneva al polso.

E così, due giorni dopo la rapina subita, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha voluto telefonare a David Neres per rassicurarlo e per fargli sentire la vicinanza delle istituzioni. "L'ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo" ha dichiarato il prefetto partenopeo durante una intervista a Radio Crc.

"L'episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto – ha aggiunto il prefetto -. Io credo che la città di Napoli sia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo. Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili. Ho parlato con De Laurentiis complimentandomi per la partita vinta in extremis, il che dimostra la determinazione del nuovo allenatore e il sostegno della città alla squadra".