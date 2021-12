Il pompiere che la salvò da un pozzo ha una malattia rara: ragazza di 20 anni dona il sangue per lui Accade nel Casertano. La giovane venne salvata lo scorso 6 aprile dal vigile del fuoco, che ora ha scoperto di avere una malattia rara e ha bisogno di sangue.

A cura di Valerio Papadia

Quando lei ha avuto bisogno di aiuto, dopo essere malauguratamente caduta in un pozzo, lui l'ha salvata, tirandola fuori. Ora che è lui ad avere bisogno di lei, ha deciso di ricambiare il favore. Bella storia quella che viene dal Casertano e che ha per protagonisti Francesco Di Somma, di professione vigile del fuoco e Carla, una ragazza di soli 20 anni: il pompiere, che presta servizio ad Aversa, lo scorso aprile la salvò da un pozzo nel quale la ragazza era caduta e oggi lei ha deciso di aiutarlo, donandogli il suo sangue e lanciando un appello affinché anche altri seguano il suo esempio. A chiedere aiuto per Francesco è anche suo fratello Yari, che ha lanciato un appello: "Occorre sangue, aiutateci".

La 20enne cadde in un pozzo lo scorso 6 aprile

Carla e Francesco Di Somma si sono conosciuti lo scorso 6 aprile quando, per una sfortunata circostanza, la 20enne è caduta in un pozzo in disuso a Casaluce, nella provincia di Caserta, poco distante dalla sua abitazione. La giovane è caduta per svariati metri, finendo sul fondo del pozzo, contenente dell'acqua: immediati i soccorsi sul posto dei vigili del fuoco del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e quelli del distaccamento di Aversa, tra i quali appunto Di Somma. I pompieri si sono calati in fondo al pozzo e sono riusciti a tirare fuori la 20enne, in buone condizioni di salute, fatta eccezione per alcune lievi escoriazioni, per le quali le sono state fornite le cure del caso nel più vicino ospedale. Secondo quanto raccontato dalla stessa sfortunata protagonista della vicenda, sarebbe caduta nel pozzo a causa del cedimento della grata protettiva.