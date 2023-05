Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Napoli è una storia di attese

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dieci minuti in media per un treno della metropolitana. Quindici per un autobus cittadino. Se va bene. Cinque minuti per preparare e cuocere una pizza napoletana Dop.

Quattro ore (almeno) per il ragù della domenica: deve “pappuliare”, sobbollire, oppure resta «carne con la pummarola» come scriveva Eduardo in una sua poesia sul cibo.

La musica napoletana è piena di attese. Quella della pioggia, «’e aspiette che chiove, l’acqua te nfonne e va…»; l’attesa dei mesi di primavera: «Torna maggio e torna ammore…»; dei ritorni alla casa «ch'aspetta a te».

Dei cinque giorni in attesa di un accadimento straordinario scrisse Nicola Pugliese in "Malacqua"; la pittura napoletana nel Seicento, la Madonna di Massimo Stanzione mostra le «anime purganti», collocate nella più nota delle attese.

E poi. E poi: il miracolo di San Gennaro cos’è se non una mistica attesa, dentro la fede mista al ciò che è vero per chi crede o verosimile per chi non crede c’è la fatica, la promessa, la giusta ricompensa.

Le lotte e le rabbie di attesa. Per entrare o scalare la graduatoria del concorso. Le liste d’attesa vergognosamente lunghe per una visita medica o un esame ospedaliero. L’attesa il venerdì fuori dal carcere. L’attesa del reddito di cittadinanza e i soldi sono finiti la seconda metà del mese.

Perfino la serie tv più nota del momento parla d’una attesa: «Ci sta il mare fuori», aspettalo e bramalo.

E la città delle contraddizioni è un lungo taglio alla Lucio Fontana, una attesa che tiene annullamento e costruzione. Annullamento di ogni altro impegno, costruzione di una festa che può essere oggi, domani o fra un mese: è l’attesa stessa che contiene la festa. C’è gente che gira da turista, fa festa da giorni e non sa nemmeno per cosa.

Il tempo del lavoro, la sua ricerca e l’attesa della ricompensa sono sintetizzate in uno dei più bei ispanismi della lingua napoletana: «abbuscare». Lo scudetto Napoli se l’è «abbuscato». Mai come stavolta la matematica è solo una opinione.