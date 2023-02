Il piccolo Gennaro ritrovato a Nerano, nottata tranquilla coi genitori. E la mamma ringrazia tutti sui social Il ringraziamento di mamma Giovanna: “Grazie a tutti coloro che si sono catapultati qui. Grazie a chi ha messo a disposizione i propri mezzi”.

A cura di Redazione Napoli

Nottata tutto sommato tranquilla, se paragonata all'enorme spavento delle ore precedenti, per Gennaro, il bimbo di 3 anni scomparso ieri mattina 3 febbraio a Nerano (Massa Lubrense) e stato ritrovato dopo cinque ore di ricerche.

Mamma Giovanna e papà Carmine dopo lo stress delle ultime ore: la scomparsa, l'allarme, le angoscianti ricerche con la mobilitazione di forze dell'ordine e decine di volontari, hanno tirato il sospiro di sollievo anche se preoccupati per il malore al nonno materno di Gennaro, ovviamente spaventato per la scomparsa del nipotino, allontanatosi nel giro di attimo e trovato poi poco distante casa, fortunatamente in buone condizioni. «Ora vogliamo solo riposare» aveva risposto la famiglia di Nerano ieri all'assalto dei giornalisti.

Carmine, carpentiere nel settore nautico e Giovanna, impiegata in parafarmacia, hanno affidato ad un messaggio sui social network il ringraziamento a chi si è mobilitato da tutta la Penisola Sorrentina: